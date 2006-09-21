Ключковский чует запах государственного переворота

Институт контрассигнации означает, что премьер-министр обязан завизировать президентские указы.

Так народный депутат Украины, Представитель Президента в Верховной Раде Украины Юрий прокомментировал информацию о том, что семь указов Президента, изданных в августе-сентябре 2006 года, возвращены из секретариата Кабинета Министров в Секретариат Президента без подписи премьер-министра.

“Это уже просто вакханалия”, - цитирует Ю.КЛЮЧКОВСКОГО пресс-служба партии "Наша Украина".

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра Кабинета Министров Украины – руководитель правового управления Кабмина Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что указы возвращены в президентскую канцелярию из-за нарушения конституционной процедуры их обнародования. В сопроводительном письме к возвращенным указам Секретариат Кабмина отмечает, что официальному обнародованию актов главы государства должна была предшествовать процедура их контрассигнации. Однако упомянутые указы поступили на подпись премьер-министру официально обнародованные, что нивелирует процедуру их контрассигнации. Контрассигнация - скрепление актов главы государства подписями премьер-министра, а также министра, ответственного за указ и его выполнение, что предшествует официальному обнародованию документа.

На это Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ заявил, что “институт контрассигнации указов Президента совсем не означает, что полномочия главы государства переходят от Президента к премьер-министру. Премьер обязан завизировать президентские указы, тем самым подтверждая, что он знает об этих указах и принимает их к исполнению. Другого толкования контрассигнации нет”.

“Если же премьер действительно это сделал (не подписал указы главы государства – УНИАН) – это является вопиющим нарушением Конституции, которое не вписывается ни в какие рамки”, – заявил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

“Мне даже трудно комментировать эту ситуацию, потому что это все уже начинает “попахивать” государственным переворотом, - заявил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ. - Реакцией, как минимум, будет обращение в Конституционный Суд. Я считаю, что эти указы действуют, несмотря на все прихоти премьер-министра и его службы”.

Справка УНИАН. Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК 20 сентября на брифинге заявил, что контрассигнация актов Президента заложена в Конституции Украины. По его словам, на заседаниях правительства неоднократно затрагивались вопросы относительно реализации в деятельности Кабинета Министров части 4-й статьи 106 Конституции Украины – скрепление подписями премьер-министра Украины и министра Украины, ответственного за выполнение актов Президента Украины, изданных Президентом во исполнение своих полномочий, которые определены в четырех пунктах (пункты 5, 18, 21 и 23) части 1-й статьи 106 Конституции Украины.

Как отмечается в ст. 106 Конституции Украины, “акты Президента Украины, изданные в пределах полномочий, предусмотренных пунктами 5,18,21,23 этой статьи, скрепляются подписями премьер-министра Украины и министра, ответственного за акт и его выполнение. (Часть четвертая статьи 106 в редакции Закона №2222-IV (2222-15 ) от 08.12.2004 )”.

Пункты 5,18, 21,23 статьи 106 Конституции Украины, которая определяет полномочия Президента Украины, говорят, что глава государства:

назначает и освобождает глав дипломатических представительств Украины в других государствах и при международных организациях; принимает верительные и отзывающие грамоты дипломатических представителей иностранных государств (п. 5 ст. 106);

возглавляет Совет национальной безопасности и обороны Украины (п. 18 ст. 106);

принимает в случае необходимости решения о введении в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, а также объявляет в случае необходимости отдельные местности Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации - с последующим утверждением этих решений Верховной Радой Украины (п. 21 ст. 106);

образует суды в определенном законом порядке (п. 23 ст. 106).