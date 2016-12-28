"Крымих", или бесхребетная позиция Украины

Земельные претензии – частая причина конфликтов. Возврат нескольких квадратных метров территории, отхваченной соседом по даче, нередко становится делом чести для рядового гражданина и побуждает его пройти огонь, воду и медные трубы, чтобы вернуть свое. Особо упорные подают иски в суды, обивают пороги в мэриях и исполкомах, давят на психику захватчика земли, создают ему всяческие неудобства, настраивают против него общественное мнение и спустя год, два или пять лет - добиваются своего. Государству следует действовать точно так же, чтобы вернуть свои территории и поставить на место зарвавшегося соседа...

Прошедший 2016-й год стал третьим годом потери полуострова и еще одним годом, который Украина спускала на тормозах процесс его возврата. Общественными деятелями и экспертами предложены десятки стратегий, способных ускорить деоккупацию Крыма. Но имеющиеся у властей идеи, наработки и готовые решения, либо отложены в долгий ящик, либо внедряются черепашьими темпами.

Почти полгода в Украине существует Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Но, располагая знаниями и возможностями, этот орган власти не предпринял ни одного решительного шага в направлении реинтеграции полуострова, и надежды на то, что он вступит в реальную борьбу, с каждым месяцем тают.

Летом этого года, 15 июня, состоялись первые и, к сожалению, пока единственные парламентские слушания по вопросам деоккупации Крыма. Подняв обсуждение этой проблемы на высоту депутатской трибуны, украинские власти показали полную неспособность выработать четкий план действий по разрешению крымского кризиса. На июньских парламентских слушаниях не было озвучено ни одного конструктивного предложения по возврату полуострова.

Странно также, что Украина не стремится сама идти в наступление. Ведь часть населения Крыма остается лояльной Киеву.

На протяжении 2016 года наша страна показывала не очень профессиональную способность держать информационный удар. Россия дважды (в августе и ноябре) пыталась сымитировать теракты в Крыму и раздуть из этого международный скандал. Украина оба раза брала паузу и замирала в раздумьях, не разъясняла ситуацию для своих граждан, порождая слухи и панику. Антикризисное реагирование не было оперативным.

Странно также, что Украина не стремится сама идти в наступление. Ведь часть населения Крыма остается лояльной Киеву. Тем удивительнее, что Украина не пытается наладить хотя бы для этой аудитории трансляцию телевизионных и радио каналов, которые способствовали бы усилению патриотических настроений или хотя бы сигнализировали о поддержке с материка. К сожалению, в борьбе за умы 2,5 миллионов живущих на полуострове украинцев, инициатива полностью отдана российским СМИ.

Справедливости ради отмечу, что Украина начала строить телекомуникационную вышку на контрольном пункте Чонгар, чтобы осуществлять вещание в оккупированный Россией полуостров и на южные районы Херсонщины. Но пока этот проект – на начальной стадии.

К счастью, несмотря на старания России очернять Украину, мировое сообщество четко обозначило свою поддержку Киеву в борьбе за Крым. Это отчетливо видно по «черному списку» США, который 21 декабря был расширен за счет компаний-строителей Керченского моста. Это видно по принятой 19 декабря резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой Россия названа оккупантом и обвинена в «серьезных нарушениях и злоупотреблениях по отношению к жителям Крыма, включая внесудебные убийства, похищения людей, политически мотивированные уголовные преследования, дискриминацию, запугивание, насилие, пытки».

Наши западные союзники готовы поддерживать нас, если Украина перестанет прятать голову в песок и начнет осуществлять свое право на защиту своих граждан, ущемляемых на полуострове

Резолюция ООН от 19 декабря и расширенный санкционный список США говорят о том, что мир видит рост числа нарушений прав человека в Крыму. Наши западные союзники готовы поддерживать нас, если Украина перестанет прятать голову в песок и начнет осуществлять свое право на защиту своих граждан, ущемляемых на полуострове. Напомню, ни один депутат Верховной Рады не съездил в Симферополь, чтобы поддержать замглавы Меджлиса Ильми Умерова, которого в августе-сентябре сотрудники ФСБ три недели принудительно удерживали в психдиспансере. Подобное бездействие никак не вяжется с гиперактивностью украинских политиков во время судебного процесса над Надеждой Савченко, поддерживать которую в Россию не боялись ездить многие видные деятели.

Время играет против нас. Пока Украина топчется на месте, Россия выполняет комплексную государственную стратегию по отношению к Крыму. Москва запустила мощный дипломатический и пропагандистский ресурс для продвижения тезиса «крымнаш» среди жителей полуострова и на мировой арене. У Украины пока еще много внутренних и внешних союзников, готовых помочь в возврате оккупированной территории, но если наша страна не активизирует борьбу, она будет терять поддержку.

Алексей Стародубов, конфликтолог, директор Крымского Экспертного Центра