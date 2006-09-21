Проект госбюджета приняли к рассмотрению

Верховная Рада сегодня приняла к рассмотрению проект государственного бюджета на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, «за» соответствующее постановление проголосовали 249 народных депутатов из 434, зарегистрированных в зале. (“При” - 186 депутатов фракции Партии регионов, 30 – СПУ, 21 – КПУ, 10 – членов фракции БЮТ, и 2 представителя “Нашей Украины”).

Этим постановлением поручено председателю ВР Александру МОРОЗУ создать рабочую группу с двумя сопредседателями – первым вице-премьер-министром - министром финансов Николаем АЗАРОВЫМ и первым вице-спикером Адамом МАРТЫНЮКОМ. В эту группу должны войти председатель бюджетного комитета ВР Владимир МАКЕЕНКО и по три представители от каждой фракции.

Постановление предусматривает, что ко вторнику, 26 сентября, комитеты и фракции должны в письменном виде подать свои предложения рабочей группе, которая будет готовить проект бюджета-2007 к первому чтению.

Кроме того, ВР приняла решение перенести на следующую пленарную неделю рассмотрение проекта закона «О государственной программе экономического и социального развития Украины на 2007 год». «За» проголосовали 246 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале.