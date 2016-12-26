Украина объяснила, почему голосовала за резолюцию ООН по Израилю

Поиск решения конфликта находится сегодня едва ли не в самом глубоком кризисе за всю его историю, говорится в сообщении пресс-службы представительства Украины при ООН.

"Отсутствие перспектив реанимации мирного процесса между Израилем и Палестиной едва ли не ежедневно выливается в обострение ситуации безопасности в Израиле и на западном берегу реки Иордан. На этом фоне небывалая поселенческая активность Израиля на палестинских территориях вряд ли помогает побороть насилие", - уверены дипломаты.

При этом отмечается, что в начале проект резолюции был намного жестче для Израиля. Вскоре он был серьезно доработан и сбалансирован включением в него: требований к органам безопасности Палестинской национальной администрации вести активную борьбу с терроризмом, а также принять немедленные шаги для предотвращения любых насильственных действий против гражданского населения, включая террористические акты; положений о важности привлечения к ответственности виновных за террористические акты, усиления усилий в борьбе с терроризмом и поддержания сотрудничества в сфере безопасности для предупреждения насилия и терактов.

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"Но окончательный текст резолюции свелся к повтору многих положений уже принятых документов Совбеза ООН. Не новым является призыв к Израилю прекратить поселенческую деятельность как необходимое условие для урегулирования конфликта с Палестиной на основе принципа сосуществования двух государств. Все стороны (непременно и палестинская!) призываются к принятию коллективных усилий в интересах достижения мира и безопасности в рамках ближневосточного мирного процесса", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что любое голосование Украины, кроме как "за", за резолюцию с призывом к прекращению незаконной деятельности на территориях, которые, согласно международному праву, имеют статус оккупированных, никоим образом не стыковалось с борьбой на дипломатическом фронте против временной оккупации российским агрессором Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Существуют принципиальные государственные вопросы, позиция по которым не может и не должна меняться в зависимости от политической конъюнктуры. Есть национальные интересы, которые не всегда совпадают с интересами наших партнеров, в частности Израиля. От которых нельзя ни "воздержался", ни, тем более, проголосовать против", - отметили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

В воскресенье в МИД Израиля вызвали послов Украины и других стран, поддержавших резолюцию в Совбезе ООН. Местные СМИ, ссылаясь на разговор с одним из присутствующих на встрече дипломатов, пишут о крайне необычной практике вызова дипломатов в выходной день.