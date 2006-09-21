США готовы помочь Украине в переговорах с Россией

Соединенные Штаты Америки готовы оказать помощь Украине в решении вопросов с Россией о поставках природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР, отвечая на вопрос журналистов после церемонии открытия в Киеве Центра добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ/СПИД.

«Вопрос, который обсуждается Украиной и Россией, должна решать Украина. Если Украина обратится к нам за помощью, мы с удовольствием такую помощь окажем. Если нет - мы будем рады быть в роли наблюдателей», - сказал посол.