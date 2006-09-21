Янукович в Брюсселе заявляет о готовности пройти путь в ЕС

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что конституционная реформа открыла возможность Украине более быстрыми темпами интегрироваться в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе после встречи с Президентом Европарламента Хосе БОРРЕЛЕМ.

«Украина готова пройти тот путь, который приведет Украину к вступлению в Евросоюз. Такую возможность нам дают те изменения, которые происходят в Украине – это конституционная реформа», - сказал украинский премьер. Он отметил, что именно конституционная реформа создает модель предполагаемого сотрудничества между парламентом, правительством и Президентом.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что Украина, конечно, должна многое сделать на этом пути самостоятельно. При этом, по словам украинского премьера, уже определены приоритеты деятельности украинской власти, главными среди которых являются борьба с коррупцией, осуществление экономических реформ, вступление Украины во Всемирную торговую организацию и создание после этого зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.