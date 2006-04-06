Зварич не хочет, чтоб его согнали с БЮТ и СПУ в один зал

Руководитель юридического департамента “Нашей Украины” Роман ЗВАРИЧ удивлен позицией, высказанной в совместном заявлении лидеров БЮТ и СПУ Юлии ТИМОШЕНКО и Александра МОРОЗА, “которая сводится к тому, что “Наша Украина” якобы медлит с вопросом формирования коалиции”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, по словам Р.ЗВАРИЧА, он бы “хотел напомнить нашим потенциальным партнерам некоторые фундаментальные вещи, которые, по моему убеждению, должны были бы быть очевидными и понятными для всех”.

“Во-первых, - сказал Р.ЗВАРИЧ, - в соответствии со статьей 83 Конституции Украины, коалиция депутатских фракций, то есть парламентское большинство формируется по результатам выборов. Официальные результаты выборов, как известно, до сих пор не объявлены. Во-вторых, в 83-й статье Конституции сказано, что такая коалиция формируется на основе согласованных политических позиций. Для того, чтобы согласовать такие политические позиции, в первую очередь, нужно сесть и обсудить их.

В-третьих, в той таки 83-й статье Конституции отмечается: коалиция депутатских фракций формируется на протяжении одного месяца со дня открытия первого заседания Верховной Рады. До сих пор еще не известно, когда будет открыто первое заседание Верховной Рады пятого созыва. Поскольку, в соответствии с действующим законодательством, это заседание должно быть открыто через тридцать дней после официального объявления результатов. Поэтому – о каком промедлении идет речь? Если речь идет о том, чтобы нас всех согнать в один зал и подписать какой-нибудь документ, то мне кажется, что этого делать не стоит”.

“Если свести разговор лишь к “дерибану” должностей, в чем, между прочим, обвиняли именно нас - то мне кажется, это будет абсурдным, – считает Р.ЗВАРИЧ. - В первую очередь, нужно сделать конкретные шаги в определенной очередности, которую нельзя нарушать. Следовательно, во-первых, уже сейчас должен быть подписан документ, который мы предлагаем назвать Протоколом, в котором стороны выразят свои намерения образовать коалицию”.

По его словам, “правовой характер создания коалиции должен содержаться в соглашении о создании коалиции. В том же соглашении должны содержаться принципы деятельности коалиции организационного и регламентного характера. Например, каким образом депутат или и целая фракция может выть из коалиции. Или - каким образом фракция может принимать решения, которые, возможно, не будут совпадать с позицией правительства. Или - какие могут быть последствия, если фракция не голосует в поддержку правительственной инициативы. Если эти организационные принципы не выписаны – тогда, конечно, не может быть и речи о том, что мы будем иметь полноценное соглашение в правовом измерении”.

Как отметил Р.ЗВАРИЧ, “после того, как будут определены программные и организационные принципы – тогда уже можно распределять сферы ответственности между отдельными участниками коалиции. То есть – какая политическая сила будет отвечать за то или иное общественно-политическое направление развития страны. И только в самом финале стоит решать кадровые вопросы. В том числе – согласовывать кандидатуру премьер-министра”.