Наша Украина не будет голосовать за проект госбюджета-2007

Фракция «Наша Украина» не будет голосовать за проект государственного на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил народный депутат Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.

Он сообщил, что сегодня на заседании фракции было принято решение не поддерживать этот документ.

«Такой бюджет принимать нельзя», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Он также сообщил, что у фракции есть критические замечания практически ко всем статьям проекта.