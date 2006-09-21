Наша Украина не будет голосовать за проект госбюджета-2007
10:17, 21 сентября 2006Политика
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Решение фракции
Фракция «Наша Украина» не будет голосовать за проект государственного на 2007 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил народный депутат Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.
Он сообщил, что сегодня на заседании фракции было принято решение не поддерживать этот документ.
«Такой бюджет принимать нельзя», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.
Он также сообщил, что у фракции есть критические замечания практически ко всем статьям проекта.
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