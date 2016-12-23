"Нормандский формат" работает вяло, но альтернативы нет - Путин

13:21, 23 декабря 2016
Политика
3104 0

"Нормандский формат" в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе работает вяло, но должен быть продолжен.

Владимир Путин на пресс-конференции / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.

Читайте такжеПутин назвал условие освобождения украинских политзаключенных

По его словам, «нормандскому формата» альтернативы нет.

«Нормандский формат» действительно не демонстрирует такой сверхэффективности и остается только сожалеть о том, что он работает так вяло, но другого нет. И я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена. Если мы потеряем этот механизм, этот инструмент, то ситуация будет деградировать достаточно быстро, чего бы не хотелось», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, Путин также выразил надежду на то, что "рано или поздно" произойдет нормализация отношений между Россией и Украиной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пресс-конференция Путина
Теги: #Путин#нормандский формат