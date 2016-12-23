"Нормандский формат" работает вяло, но альтернативы нет - Путин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.

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По его словам, «нормандскому формата» альтернативы нет.

«Нормандский формат» действительно не демонстрирует такой сверхэффективности и остается только сожалеть о том, что он работает так вяло, но другого нет. И я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена. Если мы потеряем этот механизм, этот инструмент, то ситуация будет деградировать достаточно быстро, чего бы не хотелось», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, Путин также выразил надежду на то, что "рано или поздно" произойдет нормализация отношений между Россией и Украиной.