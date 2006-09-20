Кинах знает, кто возглавит СНБО

Наиболее вероятной кандидатурой на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины является Юрий ЕХАНУРОВ. Это подтвердил в прямом эфире УТ-1 один из лидеров блока “Наша Украина” Анатолий КИНАХ.

Он отметил, что сегодня на заседании СНБО этот вопрос не обсуждался, хотя, по его личному мнению, эту должность должен занять человек, дистанцированный от политических амбиций.

Отвечая на вопрос журналиста, А.КИНАХ отметил, что Ю.ЕХАНУРОВ сегодня не принимал участия в заседании, но согласился, что это самая вероятная кандидатура.

Среди других кандидатов на эту должность А.КИНАХ назвал лидера УНП Юрия КОСТЕНКО, которого он охарактеризовал как профессионала и высоконравственного человека. “У Президента есть ряд кандидатур, достойных кандидатур, последнее слово – за Президентом, и у меня есть надежда на его ответственное решение”, - сказал А.КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге после завершения заседания СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что секретарь СНБО будет назначен после завершения организационной работы в Секретариате главы государства.

Сейчас исполняющим обязанности секретаря СНБО является Владимир ГОРБУЛИН.