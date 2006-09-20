Путин выразил соболезнования Ющенко и Назарбаеву

Президент России Владимир ПУТИН направил телеграммы президентам Украины и Казахстана, в которых выразил соболезнования в связи с катастрофами на шахтах в этих странах.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента России, В.ПУТИН направил телеграмму Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в которой выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня трагедией на шахте имени Засядько в Донецкой области, приведшей к человеческим жертвам.

Он также направил телеграмму с соболезнованиями президенту Казахстана Нурсултану НАЗАРБАЕВУ в связи с гибелью шахтеров в результате взрыва на шахте в Карагандинской области. Президент России попросил В.ЮЩЕНКО и Н.НАЗАРБАЕВА передать слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших, сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 5.10 на шахте им. Засядько на глубине 1078 м произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси. В лаве оказались 43 горняка. На момент выброса в шахте находилось 400 горняков.

Спасатели обнаружили тела 13 погибших горняков. 60 шахтеров госпитализированы.

Кабинет Министров Украины на своем сегодняшнем заседании создал комиссию по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте имени Засядько.

В Карагандинской области Казахстана 20–22 сентября объявлен траур в связи с гибелью горняков на шахте имени Ленина. По последним данным, в результате взрыва и пожара на шахте сегодня погибли 32 горняка, еще один скончался в больнице, куда вместе с еще двумя шахтерами был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, восемь шахтеров на данный момент считаются пропавшими без вести.