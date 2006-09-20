Ющенко считает нормальным стремление Януковича к размежеванию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает «нормальным» желание премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА разграничить полномочия главы государства и руководителя правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Секретариате Президента после завершения заседания СНБО.

«Я думаю, что это нормальная попытка каждой ветви власти или институтов четко ощущать начало и окончание поля, на котором распространяются его функции», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он добавил: «Это решение нормальное, я думаю, что аналогичное желание есть у парламента, аналогичное желание есть, поверьте, и у Президента».

В то же время В.ЮЩЕНКО выразил пожелание, чтобы за стремлением распределения полномочий не наблюдалось попыток узурпации какой-то части власти, вопреки Конституции и национальному законодательству.

Он также подчеркнул, что сейчас государство переживает довольно деликатный период постконституционной реформы, когда многие нормы и инструментарии, которые нужно имплементировать, без предварительного урегулирования могут значительно навредить отношениям между представителями власти и чистоте определения тех полей, на которых работают или Президент, или Кабинет министров, или парламент.

«Здесь я хотел, чтобы был сохранен диалог, другого режима общения я не приму. И это я советую и премьер-министру, и председателю Верховной Рады», - заявил Президент.

При этом он отметил, что «работы хватит всем», а полномочий у Президента достаточно.

Главное, по его словам, чтобы в этот сложный переходный период имплементации новых норм была сохранена здоровая атмосфера, прежде всего, в политических отношениях, в отношениях между фракциями в парламенте и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ во время рабочей поездки в Луганск заявил о необходимости в ближайшее время принять законы о разграничении полномочий правительства и Президента Украины. «Эти полномочия еще окончательно не разделены, и вы сегодня видите из прессы, о чем идет речь на встречах Президента и премьер-министра, что происходит в парламенте. Сегодня еще идет процесс формирования парламентско-президентской системы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он добавил, что «процесс этот будет трудным и противоречивым». Как отметил премьер, в настоящее время это мешает правительству работать четко.