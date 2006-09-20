Ющенко и Янукович обсудили вопросы газовой политики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил сегодня с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ вопросы газовой политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Мы сегодня обсудили с премьер-министром некоторые особенности газовой политики 2007 года», - сказал он.

По его словам, исходили из того, что новые условия на газ закреплены, тарифные условия известны, и это является прекрасной базой общения между Украиной и Россией.

В то же время, В.ЮЩЕНКО отметил, что все вопросы, которые возникают с поставками туркменского газа, должны быть «отдельной страницей переговоров». «Я думаю, что там могут быть перспективы», - добавил он.