Костенко об избрании Президента в парламенте

Президент может вынести на всеукраинский референдум вопрос избрания главы государства парламентом, если такие намерения БЮТ и Партия регионов начнут реализовывать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам во время Х отчетно-избирательного съезда Украинской народной партии заявил председатель УНП Юрий КОСТЕНКО.

«Если будет внесение изменений в Конституцию, которые предусматривают избрание Президента парламентом, то Президент может сразу же вынести этот вопрос на всеукраинский референдум. Такие полномочия у главы государства есть», - сказал он.

При этом Ю.КОСТЕНКО отметил, что, невзирая на критику украинцами деятельности президентов, граждане осознают, что именно президентская ветвь власти является стабилизатором и политическим центром, который не позволяет расколоть Украину.

«Все понимают, что Президент должен избираться всенародно, а не группой олигархов в парламенте», - сказал он.

При этом лидер УНП заметил, что избрание Президента в ВР будет угрожать отстранением института президентства от государственного влияния.