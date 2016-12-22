Журналист рассказал о роскошном корпоративе фискальной службы на тысячу человек (фото)

Об этом на свое странице в Facebook написал журналист Дмитрий Гнап.

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"Война, бюджет, Приватбанк... А вот посмотрите: люди гуляют. ...Государственная фискальная служба с размахом зафигачила корпоратив. Сняли целый павильон на ВДНХ. Еда была от "Мировой карты". Развлечения: шоу "Вартови мрий", выступления поп-звезд. Гуляло около 1 тысячи работников ГФС. Еще раз: одна тысяча гостей. Прикиньте так себе затраты. Лично Насиров открывал праздник. Все в лучших прожорливых традициях Клименко", - отметил журналист.

Кроме того, Гнап анонсировал обнародование подробностей корпоратива госслужащих в ближайшее время.