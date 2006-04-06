Партия регионов хочет запретить выпуск газеты

Черниговская городская организация Партии регионов обратилась в Деснянский районный суд города с иском к городской территориальной избирательной комиссии об отмене решения об итогах голосования и установлении результатов выборов депутатов горсовета и обязательстве проведения повторного подсчета результатов голосования, передает корреспондент УНИАН.

Для обеспечения иска суд принял постановление запретить Черниговской городской территориальной комиссии совершать действия по обнародованию результатов выборов в горсовет, а также проводить 10 апреля 2006 г. первую сессию Черниговского городского совета пятого созыва.

Городская организация Партии регионов также требовала для обеспечения иска запретить КП "Редакция газеты "Черниговские ведомости" распространение тиража газеты "Черниговские ведомости". Суд отклонил это обращение, мотивируя свое решение тем, что такой запрет является вмешательством в коммерческую деятельность юридического лица. В постановлении Деснянского райсуда г. Чернигова также указывается: "Запрет КП "Редакция газеты "Черниговские ведомости" на распространение тиража газеты "Черниговские ведомости" введен быть не может, поскольку заявителем не указано, какой именно тираж газеты необходимо запретить распространять".

"Черниговские ведомости" в номере от 5 апреля 2006 года опубликовали решение городской территориальной избирательной комиссии о созыве первой сессии депутатов горсовета пятого созыва, списки депутатов, а также решение комиссии "Об избрании Черниговского городского председателя", согласно которому новым мэром Чернигова стал социалист Николай РУДЬКОВСКИЙ.