Порошенко потрясен трагедией, произошедшей в понедельник вечером в Берлине

00:07, 20 декабря 2016
Политика
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Президент Петр Порошенко потрясен трагедией, произошедшей в понедельник вечером в Берлине, когда грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, убив 9 человек.

REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Потрясен известием о дерзком нападении на Рождественский рынок в самом сердце Берлина", - отметил глава государства.

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Порошенко не стал называть произошедшее терактом, однако употребил словосочетание "акт насилия".

"Украинцы молятся за невинных жертв трагедии и осуждают этот дьявольский акт насилия, которому не может быть никакого оправдания", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой, которая находится возле церкови Гедехнискирхе. В результате инцидента есть погибшие, по меньшей мере 50 человек пострадали.

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