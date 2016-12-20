Порошенко потрясен трагедией, произошедшей в понедельник вечером в Берлине

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Потрясен известием о дерзком нападении на Рождественский рынок в самом сердце Берлина", - отметил глава государства.

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Порошенко не стал называть произошедшее терактом, однако употребил словосочетание "акт насилия".

"Украинцы молятся за невинных жертв трагедии и осуждают этот дьявольский акт насилия, которому не может быть никакого оправдания", - заявил Порошенко.

Українці моляться за невинних жертв трагедії і засуджують цей диявольський акт насильства, якому не може бути жодного виправдання — Петро Порошенко (@poroshenko) December 19, 2016

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой, которая находится возле церкови Гедехнискирхе. В результате инцидента есть погибшие, по меньшей мере 50 человек пострадали.