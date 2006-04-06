Луценко заставит молодых милиционеров нюхать порох
Так делают во многих странах мира
На будущей неделе министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО намерен подписать приказ, согласно которому курсанты, которые поступят на обучение в вузы системы МВД, должны в обязательном порядке один семестр отслужить в подразделениях патрульно-постовой службы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня министр сообщил на пресс-конференции в Херсоне.
По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в первый год обучения в первом семестре курсанты ознакомятся с теоретическими основами милицейской службы, а следующие полгода должны отработать в ППС. «Только после этого, нюхнув пороху и поняв, что такое патрульная служба, смогут продолжить обучение, чтобы стать лейтенантами на избранных ими специальностях. Так делается во многих странах мира, так и мы будем повышать интеллектуальный уровень ППС, с другой стороны, давая людям практические знания о той профессии, которую они теоретически избрали», - отметил министр.
Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что в Херсонской области патрульно-постовая служба уже полноценно действует и опыт эффективной работы ППС будет распространен на все города Украины.