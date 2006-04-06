Луценко заставит молодых милиционеров нюхать порох

На будущей неделе министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО намерен подписать приказ, согласно которому курсанты, которые поступят на обучение в вузы системы МВД, должны в обязательном порядке один семестр отслужить в подразделениях патрульно-постовой службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня министр сообщил на пресс-конференции в Херсоне.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в первый год обучения в первом семестре курсанты ознакомятся с теоретическими основами милицейской службы, а следующие полгода должны отработать в ППС. «Только после этого, нюхнув пороху и поняв, что такое патрульная служба, смогут продолжить обучение, чтобы стать лейтенантами на избранных ими специальностях. Так делается во многих странах мира, так и мы будем повышать интеллектуальный уровень ППС, с другой стороны, давая людям практические знания о той профессии, которую они теоретически избрали», - отметил министр.

Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что в Херсонской области патрульно-постовая служба уже полноценно действует и опыт эффективной работы ППС будет распространен на все города Украины.