Партия регионов отправила гонцов на четыре стороны

Партия регионов сегодня начинает официальные переговоры на тему подписания антикризисного коалиционного соглашения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

По данным пресс-службы, назначены переговорщики со всеми парламентскими фракциями: Андрей КЛЮЕВ отвечает за переговоры с БЮТ, Александр ЕФРЕМОВ – с “Нашей Украиной – Народной самообороной”, Владимир РЫБАК – с КПУ, Николай АЗАРОВ – с Блоком Литвина.

Как подчеркнули в Партии регионов, суть проекта антикризисного коалиционного соглашения составляют исключительно экономические вопросы. В него не включен ни один идеологический вопрос. Основная цель документа – немедленное выведение Украины из кризиса и сохранение рабочих мест, сообщили в пресс-службе ПР.