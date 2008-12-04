Литвин сдал планы Тимошенко и Януковича вплоть до 2015 года

Лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН убежден, что БЮТ и Партии регионов не удастся воплотить сценарий об избрании Президента Украины в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам В.ЛИТВИНА, планируется «рейдерская атака на всю страну». Он отметил, что в этих двух политических сил даже есть планы, «чтобы Президента избрать в ВР, а после этого до 2015 года вообще никаких выборов не проводить». «Я думаю, что это не удастся», - сказал В.ЛИТВИН.

Он считает, что такие планы разрабатывают люди, «которые на улицу давно не выходили, и видели то, что чувствует общество и чем оно живет, в лучшем случае из окон “Мерседесов».

По словам В.ЛИТВИНА, БЮТ и Партия регионов прекрасно понимают, что если брать на себя ответственность за ситуацию в стране, то «в глазах людей они будут терять, поэтому есть такие подходы, чтобы до 2015 года в Украине все зацементировать, все разделить, подогнать под себя».