Нардепы справились за 8 минут

Александр ЛАВРИНОВИЧ закрыл сегодняшнее заседание ВР. Народным депутатам понадобилось 8 минут, чтобы принять следующие решения:

Во вторник пройдет специальное заседание парламента, на которое будут приглашены Президент и премьер-министр. За это решение проголосовали 353 народных депутата.

На следующей неделе народные депутаты будут работать в пленарном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, за внесение соответствующих изменений в календарный план работы парламента проголосовали 303 народных депутата из 435 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, желательно, чтобы парламентские комитеты до следующей недели подготовили для рассмотрения пакет антикризисных законопроектов.

Он также отметил, что целесообразно было бы, чтобы уже на следующей неделе парламент принял соответствующие законодательные акты.