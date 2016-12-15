Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию Украины по Крыму 19 декабря

Об этом в Twitter сообщает постоянное представительство Украины при ООН.

"Срочно: голосование по украинскому проекту резолюции относительно Крыма в Генеральной ассамблее ООН запланировано на 19 декабря", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана инициированная Украиной резолюция о нарушении прав человека в Крыму российскими оккупационными властями. В поддержку резолюции выступили 73 государства, против голосовали 23, 76 - воздержались.

Ранее ожидалось, что эта резолюция будет рассмотрена Генассамблеей 15 декабря.

Эта резолюция стала первым международным документом, где было указано, что РФ является государством, которое оккупировало украинские территории. Генассамблея призвала Российскую Федерацию как государство-оккупанта выполнить все обязательства в соответствии с нормами международного права.

Читайте такжеВ МИД объяснили значение резолюции ООН по Крыму

Согласно тексту документа, Россия должна принять все необходимые меры для того, чтобы немедленно положить конец всем ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма, прекратить дискриминационные меры и практики, необоснованные задержания, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, и отменить все дискриминационное законодательство.

Члены ООН призвали РФ немедленно освободить украинских граждан, которые были незаконно задержаны и осуждены без учета элементарных норм отправления правосудия, а также тех, кто был переведен через международно признанные границы из Крыма в Российскую Федерацию. Также РФ должна решить проблему безнаказанности и обеспечить, чтобы те, кого признали виновными в ущемлении прав человека, были привлечены к ответственности в независимом суде.