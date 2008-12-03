Тимошенко может легко приготовить два блюда: вареные яйца и бульон из них

Тимошенко - законченный и абсолютно неизлечимый трудоголик. Так характеризует премьера народный депутат, экс-пресс-секретарь лидера БЮТ Виталий Чепинога. В интервью газете "Факты" политик рассказал, что Юлия Владимировна редко уходит из Кабмина раньше полуночи.

"С ней работать интересно, но достаточно тяжело. Для ее энергии надо несколько укомплектованных команд, которые работали бы вахтенным методом - сутки через трое... Иногда она говорит, что ей все это надоело и очень хочется отдохнуть. Но я-то знаю, что это не так. Она никогда не умела и не умеет отдыхать. Для нее отдых - обуза. Поэтому даже выходные у нас практически отсутствуют. Недавно на очередном совещании Саша Абдуллин (народный депутат, член фракции БЮТ) подарил премьер-министру календарик и напомнил, что красным выделены выходные и праздники. Юлия Владимировна сделала вид, что не поняла шутку... Когда Тимошенко возглавляла бюджетный комитет парламента, мы как-то полночи вместе с ней готовили доклад. А в полчетвертого Юлия Владимировна говорит: "Ладно, все устали, надо сейчас отдохнуть, хорошо выспаться, а в семь утра опять собираемся у меня..." Вот так и работаем - спим стоя, одетые...", - рассказал депутат.

Корреспондент газеты поинтересовался кулинарными способностями премьера и услышал в ответ: "Мне легко представить Юлию Владимировну в любой ипостаси, но только не в образе домохозяйки. Один женский журнал когда-то предложил Юлии Владимировне вести рубрику что-то типа "рецепты от премьер-министра". Но идея погибла в зародыше, поскольку премьер призналась, что ее рецептов хватит максимум на два номера: два блюда, которые она может легко приготовить, это... вареные яйца и бульон из них".