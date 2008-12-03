Тимошенко может легко приготовить два блюда: вареные яйца и бульон из них
Премьера сдал Чепинога
|Виталий Чепинога
"С ней работать интересно, но достаточно тяжело. Для ее энергии надо несколько укомплектованных команд, которые работали бы вахтенным методом - сутки через трое... Иногда она говорит, что ей все это надоело и очень хочется отдохнуть. Но я-то знаю, что это не так. Она никогда не умела и не умеет отдыхать. Для нее отдых - обуза. Поэтому даже выходные у нас практически отсутствуют. Недавно на очередном совещании Саша Абдуллин (народный депутат, член фракции БЮТ) подарил премьер-министру календарик и напомнил, что красным выделены выходные и праздники. Юлия Владимировна сделала вид, что не поняла шутку... Когда Тимошенко возглавляла бюджетный комитет парламента, мы как-то полночи вместе с ней готовили доклад. А в полчетвертого Юлия Владимировна говорит: "Ладно, все устали, надо сейчас отдохнуть, хорошо выспаться, а в семь утра опять собираемся у меня..." Вот так и работаем - спим стоя, одетые...", - рассказал депутат.
Корреспондент газеты поинтересовался кулинарными способностями премьера и услышал в ответ: "Мне легко представить Юлию Владимировну в любой ипостаси, но только не в образе домохозяйки. Один женский журнал когда-то предложил Юлии Владимировне вести рубрику что-то типа "рецепты от премьер-министра". Но идея погибла в зародыше, поскольку премьер призналась, что ее рецептов хватит максимум на два номера: два блюда, которые она может легко приготовить, это... вареные яйца и бульон из них".