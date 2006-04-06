Европарламент призывает усилить давление на режим Лукашенко

Европарламент призывает к усилению давления на режим президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО.

Об этом говорится в принятой сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге резолюции.

В документе Европарламент жестко осудил проведенные выборы в Беларуси, отметив, что они не отвечали международным стандартам демократических и честных выборов.

Депутаты также заявили, что не признают А.ЛУКАШЕНКО легитимным президентом страны и призвали к повторным выборам в республике.

В то же время. Европарламент выразил свою “серьезную обеспокоенность положительной реакцией Госдумы России и Президента России Владимира ПУТИНА на проведение и результаты президентских выборов в Беларуси”.

Депутаты Европарламента приветствовали решение Еврокомиссии занести А.ЛУКАШЕНКО в “черный” перечень лиц, которым не может быть предоставлена виза, а также призвали к внесению к этот перечень “представителей местной, региональной и национальной власти, которые были задействованы в нарушение прав человека и политических свобод в Беларуси во время и после избирательной кампании”.

Документ призывает к усилению давления на режим А.ЛУКАШЕНКО, включая “замораживание” счетов представителей белорусской власти в зарубежных банках. Депутаты также советуют международным благотворительным организациям отныне оказывать любую финансовую помощь исключительно простым гражданам Беларуси и организациям, которые не связаны с властью.

Резолюция также рекомендует оказывать большую поддержку белорусским гражданам, в том числе путем облегчения визового режима, применения новых программ студенческих обменов для молодых белорусов, которые были исключены из университетов своей страны.

Парламент также призвал ООН, совет Европы и страны-члены ЕС создать международную комиссию по расследованию исчезновения экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-депутата Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и телеоператора Дмитрия Завадского.