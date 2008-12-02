Литвин: Тимошенко с Януковичем будут красть вместе $60 в секунду
Нардеп считает, готовится переворот
Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что настоящих консультаций до четверга относительно избрания председателя Верховной Рады не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос, будет ли принимать Блок Литвина участие в соответствующих консультациях.
«Никаких консультаций не будет, это просто очковтирательство для людей. Это будут тереть, простите за такой термин, поскольку еще не все разделили – не все министерства, не все предприятия, и все банки, которые остались в государственной собственности», - сказал он.
В.ЛИТВИН считает, что коалиция между БЮТ и Партией регионов, о которой сегодня так много говорят, является ни чем иным, как политическим переворотом. «Ну, как так, непримиримые оппоненты, которые подбрасывали взаимные обвинения, что они в одну секунду крадут 60 долларов, а теперь вдруг вместе будут красть», - отметил он.