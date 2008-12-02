Литвин: Тимошенко с Януковичем будут красть вместе $60 в секунду

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что настоящих консультаций до четверга относительно избрания председателя Верховной Рады не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос, будет ли принимать Блок Литвина участие в соответствующих консультациях.

«Никаких консультаций не будет, это просто очковтирательство для людей. Это будут тереть, простите за такой термин, поскольку еще не все разделили – не все министерства, не все предприятия, и все банки, которые остались в государственной собственности», - сказал он.

В.ЛИТВИН считает, что коалиция между БЮТ и Партией регионов, о которой сегодня так много говорят, является ни чем иным, как политическим переворотом. «Ну, как так, непримиримые оппоненты, которые подбрасывали взаимные обвинения, что они в одну секунду крадут 60 долларов, а теперь вдруг вместе будут красть», - отметил он.