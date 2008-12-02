Депутат: работа парламента началась с шантажа со стороны Плюща

Представители ряда политических сил, входящих в состав фракции «Наша Украина - Народная самооборона», вчера на консультациях приняли решение не поддерживать кандидатуру Ивана ПЛЮЩА на должность председателя Верховной Рады, которая была выдвинута накануне на встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона» с ссылкой на информацию народного депутата от «НС» Олега НОВИКОВА.

«Народные депутаты от «Народной самообороны”, Руха ТАРАСЮКА, Партии защитников отчизны и Европейской партии Украины приняли единогласное решение не поддерживать кандидатуру Ивана ПЛЮЩА на должность спикера парламента», - заявил О.НОВИКОВ.

Политик отметил, что эта кандидатура является “достаточно противоречивой”, напомнив, что еще при создании демократической коалиции в парламенте 2007 года И.ПЛЮЩ отказался подписывать коалиционное соглашение.

«Поскольку уже тогда работа парламента началась с шантажа со стороны этого народного депутата, то не стоит избирать такого человека на должность главы парламента», - отметил О.НОВИКОВ.

Парламентарий добавил, что во время консультаций было принято решение вернуться к обсуждению кандидатуры Вячеслава КИРИЛЕНКО, которого поддержало большинство собравшихся на встрече с Президентом представителей фракции НУ-НС, или же предложить другую кандидатуру из политиков в составе фракции, которая станет компромиссной.

«Такие люди есть, и фамилия одного из них называлась на переговорах с Президентом. Однако ЮЩЕНКО эту кандидатуру не поставил на голосование, ограничившись лишь кандидатурой ПЛЮЩА», - отметил О.НОВИКОВ.

"Народная самооборона" во время перерыва в работе парламента в полном депутатском составе проведет консультации по вопросу выдвижения собственной кандидатуры от группы «НС» на должность спикера», - сообщил политик.