"Группа риска": Тымчук заявил, что у Савченко есть доступ к данным всех степеней секретности в Украине

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Большой вопрос - кому и что рассказывает Савченко, имея как народный депутат и член Комитета ВР по нацбезопасности и обороны доступ к данным всех степеней секретности в Украине. И проблема не только в Савченко – взять, к примеру, также члена Комитета ВР В. Богуслаева, который с российскими «партнерами» контактирует чаще, чем с коллегами по Раде. О чем эти господа беседуют с путинскими прихвостнями? Чьи задачи выполняют, имея в силу депутатских полномочий влияние на всю сферу нацбезопасности и обороны нашей державы? Загадка", - пишет Тымчук.

По его словам, проблема в том, что украинское законодательство не делит народных депутатов на патриотов и "группу риска", нет механизма лишения депутата доступа к гостайне и исключения его из Комитета ВР.

Более того, подчеркивает Тымчук, даже депутат-беглец, сбежавший из Украины, но не лишенный мандата, имеет законное право обращаться в наши госструктуры и получать секретную информацию.

Напомним, по данным ряда СМИ, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.