Кандидаты Партии регионов выиграли выборы в Донецкой области

В Донецкой области 30 ноября кандидаты от Партии регионов выиграли местные выборы в 5 из 6 населенных пунктах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного отделения Партии регионов, в 6 населенных пунктах области проводились внеочередные выборы сельских и поселковых председателей. В 5 из них Партия регионов выставила своих кандидатов, которые одержали победу.

В частности, кандидаты от ПР победили на выборах председателя Новодонецкого поселкового совета Добропольского горсовета; Цукуринского поселкового совета Селидовского горсовета; Солнцевского сельского совета Старобешевского района; Верхнеторецкого поселкового совета Ясиноватского района и Соловьевского сельского совета Ясиноватского района.

Еще в одном сельсовете – Розовском Новоазовского района – победу одержал беспартийный кандидат, уточнили в пресс-службе облотделения Партии регионов.