Березовский просит ”любих друзів” отчитаться за деньги

Российский бизнесмен Борис БЕРЕЗОВСКИЙ обратился в суд с требованием к членам совета партии “Народный Союз Наша Украина” Давиду ЖВАНИИ и Александру ТРЕТЬЯКОВУ отчитаться об использовании предоставленных им 22,850 млн. долларов США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Юрия СОЛОМАТИНА - председателя Специальной парламентской комиссии по расследованию фактов финансирования Б.БЕРЕЗОВСКИМ избирательной кампании Виктора ЮЩЕНКО.

Как говорится в сообщении, в адрес комиссии ВР поступили официальные документы от адвокатской конторы “Картер-Рак”, котороая представляет интересы Б.БЕРЕЗОВСКОГО в деле против представителей блока “Наша Украина” Д.ЖВАНИИ и А.ТРЕТЬЯКОВА.

Согласно документам, Б.БЕРЕЗОВСКИЙ начал судебное преследование в Высоком суде правосудия в Лондоне с требованием к Д.ЖВАНИИ и А.ТРЕТЬЯКОВУ подать полный отчет относительно использования 22,850 млн. долларов США, предоставленных компаниям Elgrade Limited, которой владеет или управляет Д.ЖВАНИЯ, и Goldstar Agency, которой владеет или управляет А.ТРЕТЬЯКОВ.

Б.БЕРЕЗОВСКИЙ требует возвращения части средств, которые использовались вопреки договору, то есть не для “продвижения демократии” в Украине.

Пресс-служба Ю.СОЛОМАТИНА отмечает, что под “продвижением демократии” в Украине имеется в виду использование указанных средств до начала и во время президентской кампании – 2004 в интересах кандидата в президенты В.ЮЩЕНКО.