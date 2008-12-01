Третьяков: депутаты НУ-НС по Плющу еще определяются

«Не ищите никаких подводных камней в том, что часть фракции НУ-НС воздержалась при голосовании о выдвижении Ивана Степановича Плюща на должность председателя Верховной Рады. Ничего предосудительного в таких действиях не вижу, поскольку решения фракции НУНС всегда принимались демократично, а каждый народный депутат имел право высказывать свою позицию», - заявил в комментарии журналистам Александр Третьяков (фракция НУ-НС), передает пресс-служба народного депутата.

По его словам, «авторитет Плюща во фракции никем и никогда не оспаривался, наоборот мы очень ценим опыт. Но поскольку вопрос о поддержке Ивана Степановича возник спонтанно на заседании фракции, у многих членов фракции было закономерное желание провести дополнительные консультации с кандидатом на должность спикера, посмотреть, как говорят «глаза в глаза», и выслушать его видение дальнейшего развития ситуации в парламенте и стране».

Как сообщалось ранее, сегодня фракция НУ-НС приняла решение о выдвижении кандидатом на должность спикера Ивана Плюща.

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