Ющенко определился со своим кандидатом на должность спикера ВР
14:18, 01 декабря 2008Политика
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Президент встретился с фракцией
|Иван Плющ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от фракции Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, информируя об итогах сегодняшней встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с депутатами от НУ-НС.
По словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, кандидатуру И.ПЛЮЩА на должность спикера поддержало большинство депутатов фракции, а также Президент.
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