Ющенко определился со своим кандидатом на должность спикера ВР

14:18, 01 декабря 2008
Политика
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Президент встретился с фракцией

Иван Плющ
Фракция «Наша Украина – Народная самооборона” выдвинет кандидатуру Ивана ПЛЮЩА на должность председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от фракции Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, информируя об итогах сегодняшней встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с депутатами от НУ-НС.

По словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, кандидатуру И.ПЛЮЩА на должность спикера поддержало большинство депутатов фракции, а также Президент.

 

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