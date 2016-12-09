Швейцария на год продлила заморозку активов Януковича

Кроме активов Януковича, также останутся замороженными средства бывших президентов Египта и Туниса - Хосни Мубарака и Зина аль-Абидина бен Али, которые были заморожены в Швейцарии еще в начале 2011 года, пишет Deutsche Welle.

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Согласно сообщению швейцарского правительства, на счетах, связанных с экс-президентом Януковичем, остаются замороженными 69,3 миллиона долларов, на счетах бен Али - 59,4 миллиона, а на счетах Мубарака - 564,5 миллиона.

Предварительно предусматривалось, что срок заморозки активов трех экс-президентов закончится в январе 2017 года. Правительство надеется, что продолжение блокирования этих счетов будет способствовать "ощутимому прогрессу" в расследовании, а также на большую определенность в вопросе, будут ли эти активы подлежать возврату.