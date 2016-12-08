Сенаторы обратились к Трампу с призывом усилить поддержку Украины

Об этом сообщает Reuters.

«В свете продолжающейся агрессии России и неоднократных отказов уважать территориальную целостность и суверенное право Украины самостоятельно определять свою судьбу, мы также повторяем призыв к США увеличить политическую, экономическую и военную поддержку Украины», - говорится в тексте письма.

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Сенаторы также отметили, что США не должны признавать аннексию Крыма, а санкции против России должны сохраниться.

Отмечается, что среди подписавшихся - 12 сенаторов от Республиканской партии США и 15 - от Демократической.

Ранее в министерстве иностранных дел ФРГ заявили, что неопределенность позиции Трампа к кризису в Украине тормозит его разрешение.