В НАПК попросили правоохранительные органы не давить на них
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции готово предоставлять доступ к е-декларациям исключительно в рамках закона.
Так, требование о полном доступе к электронным декларациям высокопоставленных лиц осуществляется на основании постановления следственного судьи или суда.
Об этом говорится в заявлении на сайте агентства.
Агентство по предотвращению коррупции также попросило правоохранительные органы "в дальнейшем воздерживаться от давления на НАПК, в том числе через СМИ".
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Также они отмечают, что предоставление любой информации из Реестра е-деклараций, может осуществляться на основании постановления суда. В любом другом случае предоставления полного доступа ко всем без исключения деклараций со стороны Национального агентства будет иметь противозаконный характер и не будет способствовать вынесению правосудных решений.