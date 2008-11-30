Ющенко примет участие в телевизионном спецпроекте
08:26, 30 ноября 2008Политика
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Сообщает официальный вэб-сайт
В понедельник, 1 декабря, в 21.10 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в специальном проекте программы «Свобода слова» на телеканале ICTV «Разговор о будущем».
Как сообщает Официальное интернет-представительство Главы государства, спецпроект проводится по случаю 17-й годовщины Всеукраинского референдума о провозглашении независимости Украины. Его главные темы:
- Как Украина сможет преодолеть вызовы времени?
- Что объединяет политические силы и все общество?
Разговор будет проходить в прямом эфире с политическими экспертами, специалистами по экономике, культурной элитой страны и студентами-ровесниками референдума.
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