Ющенко примет участие в телевизионном спецпроекте

В понедельник, 1 декабря, в 21.10 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в специальном проекте программы «Свобода слова» на телеканале ICTV «Разговор о будущем».

Как сообщает Официальное интернет-представительство Главы государства, спецпроект проводится по случаю 17-й годовщины Всеукраинского референдума о провозглашении независимости Украины. Его главные темы:

- Как Украина сможет преодолеть вызовы времени?

- Что объединяет политические силы и все общество?

Разговор будет проходить в прямом эфире с политическими экспертами, специалистами по экономике, культурной элитой страны и студентами-ровесниками референдума.