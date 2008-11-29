НСНУ: нацбезопасность под угрозой, а Ющенко спасает страну от кризиса

Делегаты VI съезда партии «Народный Союз Наша Украина» приняли политическую резолюцию и резолюцию о программе выхода из кризиса.

Как сообщает официальный сайт “нашей Украины”, в политической резолюции выражается обеспокоенность тем, что на 18-м году государственной независимости фундаментальные ценности украинской нации остаются под угрозой. Чрезвычайно тревожным является тот факт, что национальная безопасность государства остается под угрозой. Стремление России контролировать постсоветское пространство, соответствующие заявления российских высокопоставленных должностных лиц, инспирированные Кремлем антиукраинские провокации, вторжение российских войск на суверенную территорию Грузии свидетельствуют о реальности этой угрозы, говорится в резолюции.

Ее авторы заявляют, что значительная часть украинского политикума, включая большинство парламентских фракций, не только не содействуют, но препятствуют становлению нашей национальной идентичности, исторической памяти, утверждению украинского языка и культуры.

В этих обстоятельствах, говорится в политической резолюции, «Наша Украина» остается единственной влиятельной парламентской и общественной силой, которая непреклонно стоит на позициях защиты украинской идентичности, свободы человека и национальных интересов Украины.

Президентом Виктором ЮЩЕНКО и депутатами от «Нашей Украины» внесены законопроекты, принятие которых обеспечит уверенное продвижение Украины по этому пути.

В резолюции о программе выхода из кризиса речь идет о том, что в Украине премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО “вместо того, чтобы защищать украинцев от последствий кризиса, 2 сентября разрушила демократическую коалицию. Новосозданное прокремлевское большинство ПР-БЮТ-КПУ одобрило целый ряд законов, которые имели единственную цель: разрушить основы внутренней и внешней политики государства, ослабить ее национальную безопасность и разбалансировать систему государственного управления. В результате этих авантюрных действий на экономический кризис наложился политический кризис, обострив и без того сложную финансовую и социальную ситуацию в Украине”.

При этом, заявляют авторы документа, “на фоне недееспособного парламента и популистской политики премьер-министра реальный вклад в борьбу с кризисом сделал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. По его инициативе был подготовлен и принят антикризисный законопроект, который предусматривает образование Стабилизационного фонда и увеличение гарантированной суммы возврата депозитов граждан. Президент обязал правительство пересмотреть проект бюджета на 2009 год и установить реальные макроэкономические показатели, а также сохранить социальные стандарты”.

Съезд НСНУ поручил политическому совету партии разработать детальную программу выхода из кризиса, а народным депутатам – членам партии обеспечить ее законодательное воплощение.