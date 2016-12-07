Накануне дня местного самоуправления власть решила его уничтожить — эксперт

Об этом сегодня заявил Виталий Скоцик, экономист, председатель Аграрной партии, комментируя проголосованный вчера законопроект 5131 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно совершенствования составления и исполнения бюджетов)”.

“Власть решила уничтожить одним махом местное самоуправление, образование и медицину. Этим законопроектом на местные бюджеты перекладывают финансирование всего, от чего зависит нормальное функционирование школ и больниц, начиная с коммунальных услуг и заканчивая оплатой технического персонала. По сути - это уничтожение системы здравоохранения и образования на местах. Надо понимать, что местные бюджеты не имеют достаточных средств, чтобы содержать больницы и школы. Это порождает сепаратистские настроения, которые разрушают украинское государство и приводят к конфликтам внутри государства. При таком распределении средств и полномочий о децентрализации можно забыть”, - сказал Виталий Скоцик.

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Лидер Аграрной партии обратил внимание на усиление финансовой централизации.

“В этом же законопроекте сказано, что государственную образовательную и медицинскую субвенцию можно использовать исключительно на оплату труда. Остатки же субвенции местное самоуправление не имеет права тратить. Это значит, что больницы не будут получать оборудование, школы не будут ремонтироваться, если этого не позволит делать правительство отдельным постановлением. На это просто не будет средств. Это усиление централизации”, - сказал Виталий Скоцик.

Виталий Скоцик отметил: фактически такие решения означают уничтожение самоуправления.

“С одной стороны, на местные бюджеты навешивают очередное финансовое ярмо. Теперь местному самоуправлению придется снимать эти средства с других не менее важных проектов. Например, с ремонта изношенных коммуникаций или из проектов, связанных с энергоэффективностью. Вторая “новация” - это право Кабмина распоряжаться остатками субвенции. То есть усиливается зависимость местного самоуправления от центральной власти. Общины могут стать заложниками чиновника из Киева. Эта власть откровенно врет людям, и это стоит понять сейчас, чтобы на следующих выборах не избирать тех, кто привык “кидать” свой народ”, - подытожил Виталий Скоцик.

В целом, по мнению лидера Аграрной партии, власть взяла курс на восстановление “советской вертикали”.

“По сути, строят четкую вертикаль, где финансы зависят от решения “центра”, а на местах есть только ответственность. Ты вроде и хозяин, но не можешь ничем управлять, потому что у тебя нет денег. Это принцип советской вертикали. Реформа же должна изначально предусматривать полномочия для местного самоуправления в формировании налогов и бюджетов, а уже после этого - передачу финансовых обязательств”, - отметил Виталий Скоцик.