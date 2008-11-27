Путин поздравил Тимошенко с днем рождения напоминанием о долгах

Премьер-министр РФ Владимир Путин в телефонном разговоре в четверг с главой украинского кабинета министров Юлией Тимошенко заявил о важности скорейшего погашения Киевом долгов за российский газ и заключении контракта на поставки в 2009 году, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"В ходе беседы председатель правительства затронул тему неплатежей Украины за российский газ. Он отметил важность скорейшего погашения Киевом имеющихся долгов и заключения контракта на поставки российского газа в 2009 году", - сказал Песков.

По его словам, пишут РИА новости, глава российского правительства также поздравил Тимошенко с днем рождения. "Путин отметил, что в России хотят и дальше развивать сотрудничество с украинскими партнерами во всех областях", - сказал Песков.

Ранее российский "Газпром"сообщал, что обсуждение контрактов на поставки газа с украинским "Нафтогазом"возобновится лишь после погашения последним к 1 декабря "газовой"задолженности за сентябрь и часть октября. В общей же сложности задолженность "Нафтогаза"за поставки газа из РФ, по данным российской стороны, на данный момент составляет 2,4 миллиарда долларов.