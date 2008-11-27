В ЕЦ говорят, что Зинченко поздно одумался

Народный депутат Украины, заместитель председателя партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ рассматривает инициативу фракции БЮТ в Киевсовете о пересмотре стоимости проезда в столичном метрополитене как первый шаг к признанию собственной ответственности за ценовой скачок.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«2 гривни за проезд в киевском метро были поддержаны лично лидером фракции БЮТ в Киевсовете Александром ЗИНЧЕНКО, который возглавил рабочую группу по изучению ситуации с транспортом в столице. Кому, как не ему, сам Бог велел еще месяц назад установить, что себестоимость проезда в метрополитене не достигает 90 копеек, прежде чем принимать подобное авантюрное решение? Теперь же на фоне острой критики, в том числе со стороны “Единого Центра”, в адрес подобного тарифного произвола ЗИНЧЕНКО собирается выдать проект решения о снижении вдвое стоимости проезда в метрополитене за «подарок» от фракции БЮТ», – сказала Л.ОРОБЕЦ.

По словам народного депутата, подобное «прозрение» фракции БЮТ достойно всяческой поддержки. «Впрочем, сразу же возникает закономерный вопрос: кто еще, кроме киевлян, которые больше месяца переплачивают за проезд в метрополитене, должен нести ответственность за просчеты специалистов? И ответ, вероятно, стоит искать в политических добродетелях БЮТ», - посоветовала заместитель председателя “Единого Центра”. «Учитывая ситуацию, логично предположить, что А.ЗИНЧЕНКО на сессии, кроме самого проекта снижения стоимости проезда, предложит киевлянам компенсацию за утраченные в результате переплаты деньги из собственных партийных фондов, предусмотренные для предвыборной рекламы», – сказала Л.ОРОБЕЦ.