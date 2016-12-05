Эксперты говорят о высокой вероятности досрочных выборов в ВР из-за заигрывания властей с экс-регионалами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, директор социологической службы “Украинский барометр” Виктор Небоженко считает, что ноябрь ознаменовался усилением «войны всех против всех» в верхушке власти, при том, что угроза правящей верхушке от народа была минимизирована.

По мнению Небоженко, сегодня действующая власть играет в опасную игру - отдаляет от себя патриотов, волонтеров, социально активных граждан, заигрывая с политиками из бывшего лагеря Партии регионов. Вместе с тем он считает, что Банковой для получения положительного для себя результата на возможных досрочных парламентских выборах нужно выстроить четкую репрессивную цепочку с участием судебной власти и правоохранителей.

В свою очередь эксперт стратегического консалтинга “Гардарика” Константин Матвиенко считает, что фактически уже началась подготовка к внеочередным парламентским выборам, которые, по его мнению, состоятся в I квартале - максимум до конца первого полугодия 2017 года, с участием старого состава Центризбиркома и по ныне действующему избирательному законодательству.

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Матвиенко считает, что на этих выборах партнерами политической силы президента Петра Порошенко по будущей коалиции станут Олег Ляшко со своей партией, а также партии “Видродження” и “Наш край” из бывших регионалов. “Это коалиция по замыслу Банковой”, - заявил он.

Вместе с тем политолог считает, что реализация такого плана может угрожать государственности Украины, поскольку такой формат Верховной Рады не воспримет общество.

Разделяет мнение своих коллег о большой вероятности досрочных парламентских выборов и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Он также считает, что после ноября страна будет выходить на подготовку парламентских выборов, “и дай Бог только парламентских”. Иначе, по мнению Карасева, политическую систему ждет обвал.