Лидер НУ-НС о газе, кризисе, прозрачной цене и полноценных партнерах

Лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО призывает чиновников деполитизировать вопрос поставок газа в Украину.

«Я как глава фракции делаю все и призываю делать это и чиновников, чтобы как можно больше деполитизировать вопрос поставки газа в Украину. Этот вопрос должен быть, наконец-то, сугубо экономическим вопросом. Особенно сугубо экономическим вопросом он должен стать в условиях экономического кризиса, который, к слову, коснулся не только Украины, но и России - и в значительно больших объемах, потому что российская экономика имеет значительно большие объемы», - сказал В.КИРИЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» заявил, что формирование цены на газ для Украины на 2009 год, безусловно, «должно быть прозрачным».

«Если существует прозрачная цена и ее создание для западноевропейских экономик, то таким же образом должна быть разъяснена структура цены и для украинской экономики, - заявил В.КИРИЛЕНКО. - А если выходить из таких принципов, то эта цена никак не может быть 400 долларов США за тысячу кубических метров газа».

Как считает лидер фракции НУ-НС, цена на газ «может в таких случаях быть, как минимум, в два раза меньше». «Я думаю, что и Президент, и правительство к таким ценам придут после завершения переговоров с российскими партнерами», - отметил В.КИРИЛЕНКО. При этом он заявил, что фракция НУ-НС будет прилагать все усилия, чтобы переговоры были успешными.

Фракция НУ-НС выступает за равное стратегическое сотрудничество Украины со всеми государствами, которые относятся к стране как к «равноправному, полноценному партнеру», сказал В.КИРИЛЕНКО. «Российская Федерация тут не исключение», - отметил он.

В.КИРИЛЕНКО выразил надежду, что Украину «будут воспринимать не как бывшую колонию и, тем более, не как будущую колонию, а как суверенное независимое государство, которое насчитывает уже 17 лет только новой истории».