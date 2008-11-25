Посольство РФ успокаивает Нафтогаз: судиться с Газпромом - это не страшно

Советник-посланник Посольства Российской Федерации в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ уверен, что газовый вопрос между Украиной и Россией будет урегулирован путем переговоров, хотя и не видит ничего страшного в решении этого вопроса через суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве в ходе круглого стола, посвященного украинско-российским отношениям.

В.ЛОСКУТОВ напомнил, что 24 ноября Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ говорил о том, что отношения между двумя странами в газовой сфере не повлияют отрицательнона развитие двусторонних отношений в целом.

При этом российский дипломат отметил, что с юридической точки зрения нет ничего страшного, если спор между двумя компаниями - в данном случае «Нефтегазом Украины» и «Газпромом» - будет решен в судебном порядке. Как пример В.ЛОСКУТОВ вспомнил судебное разбирательство Украины и Румынии относительно острова Змеиный. «Именно это имел в виду МЕДВЕДЕВ, как вариант, как юридический путь решения тех вопросов, которые возникают. Это цивилизованный современный путь», - отметил В.ЛОСКУТОВ.

В то же время он выразил уверенность, что решение по данному вопросу будет найдено путем переговорного процесса. Дипломат отметил, что эта тема уже обсуждалась в Кишиневе во время переговоров премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Премьеры договорились о решении всех вопросов, но надо учитывать, что здесь, у вас (в Украине), идут свои дебаты по этой теме. Это ваш внутренний вопрос. Мы уверены, что это та тема, где можно находить решения путем переговоров, в том числе на уровне компаний, правительств, (профильных) министерств», - подчеркнул В.ЛОСКУТОВ.

Кроме того, он высказался за необходимость проведения диалога на разных уровнях между двумя странами. «Лучше говорить, слушать друг друга, чем обмениваться заявлениями через СМИ», - сказал дипломат.

В.ЛОСКУТОВ подчеркнул, что российская сторона готова к такому диалогу и с оптимизмом смотрит на развитие двусторонних отношений. «Главное - не политизировать вопросы, а обсуждать их на профессиональном уровне», - сказал он, добавив, что это касается и экономических вопросов.

При этом российский дипломат подчеркнул особую важность взаимодействия двух стран на уровне правительств по преодолению последствий мирового экономического кризиса.

В свою очередь, третий секретарь Посольства РФ в Украине Дмитрий СЕМЕНОВ, рассказывая об экономических взаимоотношениях двух стран, отметил, что Россия всегда открыта к сотрудничеству с Украиной. По его словам, согласно предварительным итогам, в конце года будет зафиксирован значительный рост товарооборота, который планируется на уровне приблизительно 40 млрд. долларов.