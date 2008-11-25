Еврокомиссия предлагает соглашения об ассоциации с 6-ю странами

Еврокомиссия предлагает признать европейские устремления восточных стран-партнеров, сохранив преференциальный статус для России.

Как сообщает Интернет-издание «Euobserver», об этом сказано в проекте коммюнике Еврокомиссии для Европарламента и Совета ЕС относительно Восточного партнерства.

В соответствии с проектом документа, имеющимся в распоряжении издания, Еврокомиссия планирует предложить подписать соглашения об ассоциации с 6-ю восточноевропейскими странами: Беларусью, Молдовой, Украиной, Грузией, Арменией и Азербайджаном в ближайшие годы и признать «европейские идентичность и устремление этих стран».

В проекте отмечается, что новые соглашения об ассоциации, которые будут похожими на такие же документы, подписанные с Польшей и Литвой перед расширением ЕС в 2004 году, в то же время не будут содержать обещаний будущего присоединения к Евросоюзу.

“Заключение соглашений об ассоциации будет проходить без определения наперед стремлений европейских партнеров”, - цитирует издание проект документа.

В документе также сказано, что Восточное партнерство будет содержать меры, направленные на четкий и долгосрочный сигнал солидарности ЕС и создание ощутимых и признанных гражданами стран-партнеров преимуществ.

Такие меры, в числе прочего, должны включать в себя создание единой и всесторонней зоны свободной торговли, которая должна стать базой для развития общего внутреннего рынка, похожего на Европейскую экономическую зону, которую на сегодняшний день ЕС имеет с Исландией, Норвегией и Лихтенштейном. Создание такой зоны будет требовать от стран - восточных партнеров Евросоюза имплементации так называемого acquis communautaire (всего объема законодательства ЕС – УНИАН).

Восточное партнерство также будет предусматривать введение безвизового режима с 6-ю странами в долгосрочной перспективе путем постепенного уменьшения времени на выдачу виз путем создания общих центров обработки заявлений на визы.

При сотрудничестве в энергетике коммюнике предлагает подписание меморандумов о взаимопонимании, которые должны способствовать обеспечению энергетической безопасности ЕС, в том числе через “общее управление и даже владение трубопроводами компаниями стран-поставщиков, транзитёров и потребителей”. Кроме того, в коммюнике отмечается, что Армения должна была бы закрыть свою Медзаморскую АЭС, а также выражается обеспокоенность Евросоюза энергетической инфраструктурой в зонах конфликтов, такой, как, например, российско-балканский газопровод, который проходит через территорию Приднестровья.

Проектом предусмотрено, что в июне 2009 года должен состояться саммит Восточного партнерства, чтобы начать новую политику ЕС. Заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС и стран Восточного партнерства должны проходить каждой весной, а заседание “высших должностных лиц” для подготовки министерских встреч – дважды в год.

Восточное партнерство также предусматривает увеличение расходов ЕС на помощь странам - восточным партнерам в два раза до 2013 года и в 3,3 раза – до 2020 года. Рост расходов будет составлять 2,1 млрд. евро, без учета потери 75 млн. евро, которое произойдет в результате отмены стоимости виз.

В политической преамбуле проекта коммюнике отмечается, что отношения с Россией должны оставаться приоритетными над отношениями ЕС с восточными странами-соседями.

“Восточное партнерство... должно было бы рассматриваться как дополнение к отношениям между ЕС и Россией, которые включают диалог, касающийся наших общих соседей”, - написано в проекте коммюнике.

Коммюнике должно быть официально одобрено и обнародовано 3 декабря этого года, после чего его планируется рассмотреть на заседании Европейского совета (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) 11-12 декабря этого года.

Как сообщал УНИАН, страны-члены ЕС одобрили инициативу Восточного партнерства, представленную Швецией и Польшей, на заседании Европейского Совета в июне этого года и поручили Еврокомиссии подготовить предложения относительно этой новой политики ЕС что касается восточных стран-соседей, за исключением России.

После российско-грузинской войны в начале августа этого года Европейский Совет на заседании 1 сентября высказался за ускорение работы над разработкой и введением Восточного партнерства для обеспечения стабильности в бывших постсоветских республиках.

Предложения об участии Беларуси в Восточном партнерстве стали возможными после освобождения в стране всех международно-признанных политических узников и соответствующая отмена ряда визовых ограничений для должностных лиц Беларуси со стороны ЕС и зависит от продвижения демократических реформ в стране.