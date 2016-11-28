Генпрокурор Луценко возмущен допросом Януковича как свидетеля – Сарган

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

«Генпрокурор Ю.Луценко возмущен тем фактом, что суд изменил порядок исследования доказательств, определив необходимость допроса экс-президента Януковича в качестве свидетеля по ходатайству адвокатов подсудимых. Однако это не должно повлиять на сам судебный процесс над бывшими сотрудниками «Беркута», - сообщила она.

«По его словам, суд над подозреваемыми «беркутовцами» должен происходить несмотря на различное отношение к допросу Януковича на нем», - добавила Сарган.

Как сообщал УНИАН, в мае суд по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, решил допросить в режиме видеосвязи бывшего президента Виктора Януковича как свидетеля в этом деле.

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25 ноября Янукович в Ростовском областном суде (Россия) вышел на видеосвязь со Святошинским райсудом г. Киева, однако активисты заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО, и экс-«беркутовцев» не смогли доставить в суд. В связи с этим судебное заседание было перенесено на сегодня, 28 ноября, на 13.00 по киевскому времени. После обнародования решения Святошинского райсуда о переносе заседания протестующие разблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО.

Сегодня, 28 ноября, Янукович прибыл на допрос в Ростовский облсуд, а в Святошинский райсуд доставили подсудимых бывших "беркутовцев".