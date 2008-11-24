Источники в Нафтогазе «слили» структуру украинского долга за газ

По данным источников еженедельника «Зеркало недели» в НАК «Нафтогаз Украины», долг за газ, поставленный в Украину компанией RosUkrEnergo A.G. (Швейцария), оценивается в 2,25 млрд. долл.

Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели».

Именно этот долг НАК «Нафтогаз Украины» швейцарской компании, по мнению экспертов, мог стать основанием для некорректного заявления президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА об украинском газовом долге в размере 2,4 млрд. долл.

По данным источников «ЗН», НАК «Нафтогаз Украины», заплатив 285 млн. долл. за потребленный в сентябре газ, осталась должна RosUkrEnergo за этот месяц около 400 млн. долл.

За октябрь компания еще не начинала рассчитываться, поэтому к сентябрьскому долгу прибавилось 798,6 млн. долл. октябрьского долга. За ноябрь RosUkrEnergo уже выставило счет в размере 835 млн. долл., при этом за несвоевременные расчеты, имевшие место в начале текущего года, были насчитаны штрафные санкции в размере 250 млн. долл. Таким образом, общая сумма задолженности составляет 2,25 млрд. долл.

При этом на сегодняшний день в украинские подземные хранилища газа закачано около 30 млрд. куб. м газа. Из них, по данным источников издания, НАК «Нафтогаз Украины» принадлежат 17,2 млрд. куб. м, RosUkrEnergo — 11 млрд. куб. м, остальное — собственность частных украинских газодобытчиков.

В случае возможных перебоев с поставками российского газа эти запасы, по мнению специалистов, будут достаточными для обеспечения Украины газом на протяжении ближайшей зимы с учетом спада промышленного производства в условиях мирового экономического кризиса.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил ОАО «Газпром» взыскать с Украины долг по поставкам газа из РФ, который составляет 2,4 млрд. долл.

Однако в НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что имеют долги исключительно перед компанией RosUkrEnergo, и сумма этого долга «с учетом всех нюансов» составляет около 1,3 млрд. долл.

В этой связи премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО подчеркнула, что это «не долги правительства Украины, а долги компании RosUkrEnergo, которые остались с предыдущих периодов». «Правительство Украины RosUkrEnergo ничего не должно», - сказала она.

В свою очередь пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией составляет 2,4 млрд. долл. «Информация о размере долга перед компанией RosUkrEnergo, которую распространяют представители НАК «Нафтогаз Украины», не соответствует действительности. Указанная задолженность Украины препятствует своевременным и полным расчетам компании RosUkrEnergo AG перед «Газпромом»», – сказал он.

Между тем, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал правительству пять дней на решение вопроса с долгом за газ перед Россией. На заседании СНБО 21 ноября он заявил, что проблемы с расчетами за газ начались потому, что правительство не проводило никаких расчетов за поставку топлива.