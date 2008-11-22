В Запорожской области открыли памятник детям - жертвам Голодомора

В Запорожской области открыт памятник детям - жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник, который по уверению представителей местной власти, является единственным в Украине, торжественно открыли напротив школы в селе Вознесеновка Мелитопольского района области.

По информации заместителя председателя Мелитопольской райгосадминистрации Александра БАША, решение установить памятник именно погибшим от Голодомора детям, исходило от поисковых групп, в результате работы которых было установлено, что на территории нынешнего Мелитопольского района в 1932-1933 годах от голода погибли 1191 человек, из которых 575 - дети.

Памятник представляет собой белый куб, в котором видна фигура ребенка, сжимающего рукой колосок. Он установлен на искусственно созданном земляном холме прямо напротив центрального входа в помещение школы, неподалеку от которой поисковые группы обнаружили массовые захоронения пострадавших от Голодомора.