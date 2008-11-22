Главы государств обратились к Украине в связи с годовщиной Голодомора

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО поступили письма от Президента США Джорджа БУША, новоизбранного Президента США Барака ОБАМЫ и Вселенского патриарха ВАРФОЛОМЕЯ І в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов.

В письмах выражается солидарность с украинским народом, который вспоминает жертв Большого Голода, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Также по случаю ознаменования в Украине 75-й годовщины Голодомора к украинскому народу с выражением солидарности обращаются руководители многих стран мира. В частности, поступили обращения от Президента Ирландии Мери МАКАЛИЗ, Президента Ливана Мишеля СУЛЕЙМАНА, Президента Парагвая Фернандо Луго МЕНДЕСА, Президента Финляндии Тарьи ХАЛОНЕН, Президента Чешской Республики Вацлава КЛАУСА, Президента Швейцарии Паскаля КУШПЕНА, вице-президента Аргентинской Республики Хулио Сесара Клето КОБОСА, премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса САПАТЕРО, министра иностранных дел Австрии Урсулы ПЛАСНИК, государственного секретаря по иностранным делам Содружества Великобритании Дэвида МИЛИБЕНДА.