Ющенко и Саакашвили приняли участие в презентации фильма о Голодоморе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с супругой Екатериной ЮЩЕНКО принял участие в презентации фильма «Живые» кинорежиссера Сергея БУКОВСКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, мероприятие состоялось в честь 75-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов.

«Сила новой ленты заключается в огромном оптимизме. Сергей БУКОВСКИЙ через свидетелей, через сюжет показывает, как трагедия 1932-33 годов затронула разные уголки мира», - сказал Президент, анонсируя премьеру нового фильма С.БУКОВСКОГО.

В.ЮЩЕНКО отметил, что лента имеет глубокое человеческое измерение, проявленное через двух свидетелей, переживших голод 1932-33 годов.

В своем выступлении Президент привел аргументы в интересах того, что голод в Украине носил искусственный характер и подпадает под определение геноцида, которое дают международные правовые документы. «То, что творилось в украинском селе в 1932-33 годах, - это голод-геноцид, это продуманная политика убийства народа через голод. И определение геноцид тому адекватно, что в соответствии с международной конвенцией оно означает массовое уничтожение народа или его группы», - сказал Глава государства. Он заявил, что приложит все усилия, чтобы украинская нация поняла весь масштаб этой трагедии.

На мероприятии также присутствовал Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ.

* * * Авторы фильма использовали киноархивы, документы СБУ, Красного Креста, государственные архивы Италии, Польши и других стран. Сюжетные и тематические линии проходят от 1917 года и до начала Второй мировой войны. Съемки проводились в Полтавской, Ривненской, Харьковской, Луганской, Винницкой, Черниговской, Тернопольской, Сумской, Житомирской областях, а также в Уэльсе, где творческая группа сотрудничала с семьей известного британского журналиста Гарета Джонса, который первым озвучил в Европе правду о Голодоморе в Украине (в марте в 1933 г., по возвращении из Советского Союза, он распространил пресс-релиз в Берлине, где впервые заявил об искусственности голода в Украине).

В Центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» в рамках недели украинского кино о Голодоморе «Свідчення» будут демонстрироваться такие фильмы: «Пейзаж після мору», 2008 г. (реж. Ю.ТЕРЕЩЕНКО); «Свіча Джеймса Ернеста Мейса», 2007 г. (реж. Н.СУЩЕВА); «Хлібна гільйотина», 2008 г. (реж. И.КОБРИН); цикл «Долі», 2008 г.; «Голод-33», 1991 г. (реж. Л.ЯНЧУК); «Ой горе, це ж гості до мене», 1989 г. (реж. П.ФАРИНЮК); «Свідчення очевидців. 33-ій», 1993 г. (реж. М.ЛАКТИОНОВ-СТЕЗЕНКО); «Великий злам» из цикла «Неизвестная Украина», 1993 г. (реж. С.ЛЫСЕНКО).Состоится также премьера документального фильма кинорежиссера Бобби ЛИ (США) «Голодомор 1932-1933. Геноцид украинского народа».