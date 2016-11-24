Порошенко: пропаганда РФ хочет подорвать основы европейского дома и веру в демократические ценности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с руководством ЕС сегодня в Брюсселе.

«Очень важно, что прямо накануне нашей встречи наше единство и солидарность были продемонстрированы в вопросе противодействия российской пропаганде. Важно, что вчера Европарламент призвал усилить борьбу с этой отравой, которая наравне с пропагандой ИГИЛ имеет целью подорвать основы европейского дома, веру в демократические ценности», - заявил он.

«Мы это (резолюцию Европарламента – УНИАН) поздравляем и всячески поддерживаем», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября, депутаты Европейского парламента проголосовали за резолюцию, направленную против пропагандистского давления России на страны Евросоюза с целью их разделения.

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Резолюцию, которая была подготовлена депутатом Анной Фотигой (Польша, группа европейских консерваторов), поддержали в среду в Страсбурге в ходе пленарного заседания ЕП.

Документ поддержали 304 евродепутата, против высказались 179 и 208 воздержались.