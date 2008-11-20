Медведев обязал Газпром взыскать долг за газ с Украины

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил ОАО "Газпром" взыскать с Украины ее долг по поставкам газа из РФ, который составляет 2,4 млрд. дол.

"С долгом Украины нужно окончательно определиться и взыскать его или в добровольном порядке, или в принудительном. Так, как это установлено действующим законодательством и в рамках наших двусторонних отношений", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ на встрече с главой "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ, передает РИА Новости.

В свою очередь А.МИЛЛЕР сообщил президенту, что украинский "газовый" долг оценивается в 2,4 миллиарда долларов.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что в преддверии нового года ситуация в мире "не самая простая".

Он уточнил, что имеет в виду текущую ситуацию с ценой на нефть и общую финансовую и экономическую ситуацию в мире и, соответственно, последствия этой ситуации в нашей стране.

"Я обратил внимание, что наши украинские партнеры должны нам более 2,4 млрд. дол. Это большие деньги для любого государства и любой компании, в том числе и "Газпрома", - подчеркнул он.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что во время приезда в Москву украинского премьера Юлии ТИМОШЕНКО была достигнута договоренность, что "эти деньги будут возмещены в установленном порядке".

В связи с этим президент РФ и обратился к А.МИЛЛЕРУ с вопросом, как обстоят дела с договором на следующий год и предложил "доложить, где деньги".

"Сумма задолженности - астрономическая, и ваш вопрос, где деньги, абсолютно уместен. Мы не видим никакого прогресса в отношениях с украинской стороной, и у нас нет уверенности, что деньги увидим", - сказал А.МИЛЛЕР.

В связи с этим Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что тогда надо предпринять все меры воздействия, которые существуют в рамках наших отношений - договорные и административные.

Именно об этом, подчеркнул президент, была договоренность, достигнутая некоторое время назад, во время посещения России премьером Украины. Это часть пакета соглашений.